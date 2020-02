New Zealand vs India, 1st Test: भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए मैट हेनरी को नील वेगनर (Neil Wagner)के कवर के तौर पर न्यूजीलैंड टीम में शामिल किया गया है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा. वेगनर को अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार है और इसी कारण वह पहले टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं. भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज में भारत ने 5-0 के अंतर से क्‍लीन स्‍वीप क‍िया था, लेक‍िन न्‍यूजीलैंड ने इसके बाद तीन वनडे की सीरीज में 3-0 की एकतरफा जीत दर्ज करके एक तरह से ह‍िसाब बराबर कर द‍िया था. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक ट्व‍िटर हैंडल पर लिखा, "मैट हेनरी (Matt Henry) को नील वेगनर के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. वेगनर को अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार है. "

गौरतलब है क‍ि नील वेगनर इस समय टेस्‍ट क्र‍िकेट में न्‍यूजीलैंड के प्रमुख गेंदबाज हैं. ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ हाल ही में हुई टेस्‍ट सीरीज में उन्‍होंने शानदार प्रदर्शन क‍िया था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वेगनर अब तक 47 टेस्‍ट मैचों में 26.63 के बेहतरीन औसत से 204 व‍िकेट ले चुके हैं.9 बार वे पारी में पांच या इससे अध‍िक व‍िकेट ले चुके हैं.

