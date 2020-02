खास बातें तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुन‍िया के अकेले प्‍लेयर वेल‍िंंगटन में 100वां टेस्‍ट खेल रहे हैं टेलर न्‍यूजीलैंड के प्रमुख बल्‍लेबाजों में होती है ग‍िनती

New Zealand vs India, 1st Test: न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ( Ross Taylor)क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुन‍िया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह मुकाम शुक्रवार को वेल‍िंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान (Wellington Test) पर भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में हासिल किया. पहले टेस्‍ट मैच में न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन व‍िल‍ियमसन ने टॉस जीता और भारत को पहले बैट‍िंग के ल‍िए बुलाया है. टेलर ने हाल ही में भारत के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की सीरीज में अपना 100वां टी20 मैच खेला था. वह कीवी टीम के लिए 231 वनडे खेल चुके हैं. वह टेस्ट और वनडे में न्‍यूजीलैंड टीम (New Zealand Team) के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. टेस्ट में उनके नाम 7,174 और वनडे में 8,570 रन दर्ज हैं.

अपने देश के लिए खेले 100 टी-20 मैचों में टेलर ने 1,909 रन बनाए हैं और वह पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्‍कुलम तथा मार्टिन गुप्टिल से पीछे हैं. टेलर ने कहा, "मुझे लगता है कि मैं अभी भी इस टीम के लायक हूं. मैं अभी भी फील्डिंग अच्छी कर रहा हूं और रनों का भूखा हूं. मैं इससे खुश हूं."35 साल के टेलर ने 2006 में टेस्ट पदार्पण किया था. उन्‍होंने अपना पहला टेस्‍ट नवंबर 2007 में दक्ष‍िण अफ्रीका के ख‍िलाफ खेला था. टेस्‍ट मैचों में टेलर अब तक 19 शतक लगा चुके हैं. वनडे मैचों में 21 शतक और टी20 इंटरनेशनल मैचों में सात अर्धशतक टेलर के नाम पर दर्ज हैं. टेलर ने अपने वनडे कर‍ियर का आगाज वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ मार्च 2006 में और टी20 इंटरनेशनल का आगाज श्रीलंका के ख‍िलाफ द‍िसंबर 2006 में क‍िया था.

