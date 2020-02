NZ vs IND: टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) अपने बयानों और ट्वीट्स से मीड‍िया की सुर्ख‍ियों में रहते हैं. भारत-न्‍यूजीलैंड सीरीज के दौरान कमेंटेटर की हैस‍ियत से मौजूद मांजेरकर ने भारत के युवा बल्‍लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) की जमकर प्रशंसा की है और उन्‍हें 360 ड‍िग्री बैट्समैन बताया है. दक्ष‍िण अफ्रीका के एबी ड‍िव‍िल‍ियर्स को 360 ड‍िग्री बल्‍लेबाज कहा जाता था. वे मैदान के क‍िसी भी क्षेत्र में शॉट खेलने में सक्षम थे. भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच बुधवार को हुए वनडे सीरीज के पहले मैच (New Zealand vs India, 1st ODI)में हालांक‍ि भारतीय टीम को चार व‍िकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा लेक‍िन श्रेयस अय्यर अपने शतक (107 गेंदों पर 103 रन) और केएल राहुल (64 गेंदों पर 88 रन, तीन चौके और छह छक्‍के) अपनी पारी से हर क‍िसी को प्रभाव‍ित करने में सफल रहे. खासतौर पर राहुल ने शॉट स‍िलेक्‍शन में गजब की व‍िव‍िधता द‍िखाई. संजय मांजरेकर ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-अकेले केएल राहुल 360 ड‍िग्री बैट‍िंग कर सकते हैं (360 degrees Batting Look), वे इस दौरान परंपरागत भी नजर आते हैं और बेहतरीन भी.

Only K L Rahul can make 360 degrees batting look orthodox and classical. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 6, 2020

गौरतलब है क‍ि केएल राहुल इस समय बल्‍लेबाजी में शानदार फॉर्म में हैं.हर मैच के साथ केएल राहुल (KL Rahul) के खेल में न‍िखार आता जा रहा है. रोह‍ित न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के सर्वश्रेष्‍ठ प्‍लेयर रहे थे और अपने उस फॉर्म को उन्‍होंने पहले वनडे में भी जारी रखा. राहुल की मांजरेकर के अलावा टीम इंड‍िया के एक अन्‍य पूर्व क्र‍िकेटर मोहम्‍मद कैफ ने भी प्रशंसा की कैफ (Mohammad Kaif) ने राहुल को टीम इंडिया का 'स्विस नाइफ' करार दिया है. कैफ ने ट्वीट क‍िया-पारी की शुरुआत, व‍िकेटकीप‍िंग, जरूरत पड़ने पर स्‍टैंड इन कप्‍तान का रोल और अब फ‍िन‍िशर की रोल पर खरे उतर रहे. केएल राहुल टीम इंडिया का अपना 'स्विस नाइफ' हैं.

Opens the innings

Keeps wickets

Stands in as captain

Now finishes big for his team



KL Rahul is Team India's very own Swiss knife! #NZvIND — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 5, 2020

हैम‍िल्‍टन में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के शतक (103), केएल राहुल के 88 और कप्‍तान व‍िराट कोहली के 51 रनों की मदद से 50 ओवर में चार व‍िकेट पर 347 रन का स्‍कोर बनाया था लेक‍िन टेलर और लाथम की जोरदार पार‍ियों की बदौलत मेजबानों ने 48.1 ओवर में छह व‍िकेट खोकर टारगेट हास‍िल कर ल‍िया. रॉस टेलर ने अपनी नाबाद 109 रन की पारी के दौरान 84 गेंदें खेलीं और 10 चौके व तीन छक्‍के जड़े, वहीं लाथम ने 48 गेंदों पर आठ चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 69 रन बनाए. इन दोनों बल्‍लेबाजों के अलावा हेनरी न‍िकोल्‍स ने भी 82 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली. रॉस टेलर को मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया गया.

