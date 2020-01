Nz vs Ind: चोटिल शिखर धवन हुए न्यूजीलैंड दौरे से हुए बाहर,अब यह है सबसे बड़ा सवाल

न्यूजीलैंड का दौरा शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को जोर का झटका लगा है. सूत्रों के अनुसार हालिया समय में चोट के मारे शिखर धवन (Shikhar Dhawan) फिर से चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को बेंगलुरु में खेले गए निर्णायक मुकाबले में फील्डिंग के दौरान धवन (Shikhar Dhawan) चोटिल हो गए. ऐसे में धवन पर टी20 सीरीज के पांच मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे. और इससे अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. शिखर धवन पिछले दिनों चोटिल हो गए थे और घरेलू रणजी मैच में फॉर्म साबित करने के बाद उनकी वापसी हुई. धवन (Shikhar Dhawan) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, लेकिन चोट की मार ने एक बार फिर से उन्हें सक्रिय क्रिकेट से बाहर कर दिया.

Update: Shikhar Dhawan has gone for an X-Ray. A call on him being available for the game will be taken once he is back & assessed #TeamIndia#INDvAUSpic.twitter.com/94I4tlyxzc