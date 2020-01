Nz vs Ind: टीम इंडिया को एक और झटका, ईशांत शर्मा भी हुए न्यूजीलैंड दौरे से बाहर

मंगलवार का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए मानो मनहूस बन गया. पहले सुबह शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के न्यूजीलैंड दौरे से बाहर होने की खबर आयी. इस झटके से करोड़ों भारतीय प्रशंसक संभले भी नहीं थे कि ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) की एक और खबर ने उन्हें दुखी कर दिया. ईशांत शर्मा विदर्भ के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सोमवार को चोटिल हो गए थे. उनका टखना मुड़ गया था. और अब इसी चोट के कारण ईशांत न्यूजीलौंड के बहुत ही अहम दौरे से बाहर हो हैं.

Ishant Sharma has been ruled out of next month's two-Test series in New Zealand after sustaining an ankle tear during a Ranji Trophy match.#INDvNZpic.twitter.com/xEUct8CpeO