NZ vs IND: टीम इंडिया पहुंची हैमिल्टन, चहल ने बस में साथियों को बनाए रखा ऊर्जावान, VIDEO

यूं तो मेजबान न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की सीरीज का तीसरा टी20 (NZ vs IND 3rd T20I) मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा, लेकिन टीम इंडिया हैमिल्टन पहुंच गई. टीम इंडिया बस क के जरिए हैमिल्टन पहुंचे और पूरे रास्ते के दौरान लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी बातचीत से साथी खिलाड़ियों को ऊर्जावान बनाए रखा. भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है. और पहले दो मैचों के प्रदर्शन के आधार पर करोड़ों भारतीय उम्मीद कर रहे हैं कि बुधवार को ही भारत का हैमिल्टन (NZ vs IND 3rd T20I) में सीरीज पर कब्जा हो जाएगा.

अब यह तो आप जानते ही हैं भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल जब टीम के इर्द-गिर्द होते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं. यहां हम मैदान नहीं, बल्कि मैदान की बात कर रहे हैं. वह अपना चहल टीवी चलाते हैं. सीनियर से लेकर साथी खिलाड़ियों के इंटरव्यू लेते रहते हैं और उनकी खिंचाई करने के साथ-साथ ही माहौल में ऊर्जा बनाए रखते हैं. अब जब टीम इंडिया बुधवार को हैमिल्टन में खेले जाने वाले तीसरे टी20 (NZ vs IND 3rd T20I) के लिए बस से ऑकलैंड से हैमिल्टन जा रही थी, तो चहल ने ज्यादातर मौकों की तरह साथी खिलाड़ियों से जमकर बात की.

MUST WATCH: We get you Chahal TV from the Bus!

This one is en route from Auckland to Hamilton - by @RajalArora@yuzi_chahal#TeamIndia



Full Video here https://t.co/4jIRkRitRhpic.twitter.com/ZJxMtRGsQu