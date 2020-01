NZ vs Ind: ट्रेंट बोल्‍ट चोट के कारण भारत के ख‍िलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल सकेंगे

New Zealand vs India, ODI Series: प्रमुख तेज गेंदबाजों के चोटिल होने के काराण न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ हैमिल्टन में पांच फरवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज (NZ vs Ind ODI Series)के लिए नए गेंदबाजों को चुनने को बाध्य होना पड़ा है. सीरीज के दौरान काइल जेमीसन को पदार्पण का मौका मिल सकता है जबकि स्काट कुगेलिन और हामिश बेनेट ने लंबे समय बाद टीम में वापसी की है. चोट के कारण ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult), लॉकी फर्ग्युसन (Lockie Ferguson) और मैट हेनरी (Matt Henry)जैसे गेंदबाज वनडे सीरीज के ल‍िए उपलब्‍ध नहीं हैं. टीम को अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी से काफी उम्मीदें होंगी जबकि कोलिन डि ग्रैंडहोम को अंतिम दो टी20 मैचों के लिए बाहर किए जाने के बाद वनडे टीम में जगह मिली है. जिमी नीशाम और मिचेल सैंटनर ऑलराउंडर के रोल में होंगे.

भारतीय मूल के स्‍प‍िन गेंदबाज ईश सोढ़ी को सिर्फ पहले वनडे मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है. भारत 'ए' और न्यूजीलैंड 'ए' के बीच सात फरवरी से क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए उन्हें रिलीज किया जाएगा. कोच गैरी स्टीड ने कहा कि उनकी टीम आगामी सीरीज में मिलने वाली चुनौती से वाकिफ है और उनके बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा. स्टीड ने कहा, ‘‘हमने टी20 सीरीज में देखा है कि भारतीय टीम हमेशा की तरह काफी मजबूत है. हमारे गेंदबाजी आक्रमण में नयापन है, बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता है और उम्मीद है कि वर्ल्‍डकप फाइनल में खेलने वाले शीर्ष आठ बल्लेबाज खेलेंगे.' वर्ल्‍डकप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खिताब गंवाने के बाद यह न्यूजीलैंड की पहली वनडे इंटरनेशनल सीरीज है. न्यूजीलैंड इस समय भारत के खिलाफ पांच मैचों की मौजूदा टी20 सीरीज में 0-3 से पीछे है.

न्‍यूजीलैंड की वनडे टीम इस प्रकार है..

केन विलियमसन (कप्तान), हैमिश बेनेट, टाम ब्लंडेल, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मार्टिन गुप्टिल, काइल जेमीसन, स्काट कुगेलिन, टाम लैथम, जिमी नीशाम, हेनरी निकोल्स, मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी (पहले वनडे के लिए), टिम साउथी और रॉस टेलर.

