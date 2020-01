Nz vs Ind: न्यूजीलैंड दौरे को लेकर विराट कोहली ने की दिल की बात, कई अहम पहलुओं पर रखी राय

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जीत और पिछले साल न्यूजीलैंड में अच्छे प्रदर्शन से उनकी टीम 24 जनवरी से शुरू होने वाले दौरे को लेकर आत्मविश्वास से भरी है और उनका लक्ष्य कीवी टीम को पहली गेंद से ही दबाव में रखना होगा. ध्यान दिला दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, तीन एकदिनी और दो टेस्ट मैच खेलेगी. पिछले साल भारत ने न्यूजीलैंड को वनडे में 4-1 से हराया था, लेकिन टी20 सीरीज वह 1-2 से गंवा बैठा था. भारतीय टीम सोमवार की रात न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी.

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में सात विकेट से जीत के बाद कहा, न्यूजीलैंड में पिछले साल के प्रदर्शन से हमारा काफी आत्वविश्वास बढ़ा है. हमें कैसे खेलना है, इसको लेकर बेहद सकारात्मक थे, हम क्या करना चाहते हैं इसको लेकिर बहुत सुनिश्चित थे. विदेशों में खेलने पर अगर आप घरेलू टीम को दबाव में रखने में सफल रहते हो तो फिर आप अपनी क्रिकेट का आनंद ले सकते हो,' उन्होंने कहा, ‘घरेलू टीम के दिमाग में रहता है कि उसे स्वदेश में तो जीतना ही होगा. इसलिए अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो तो आप वास्तव में उन्हें दबाव में ला सकते हो. पिछले साल हमने यही किया.

