NZ vs IND 2nd T20:दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद Virat Kohli ने कही यह बात..

खास बातें व‍िराट ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की जमकर सराहना की राहुल बोले, व‍िराट और रोह‍ित के बाद मेरी ज‍िम्‍मेदारी बढ़ गई थी मैच में भारतीय टीम ने 7 व‍िकेट से जीत हास‍िल की

New Zealand vs India, 2nd T20: टीम इंड‍िया ने न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ दूसरा टी20 मैच (New Zealand vs India, 2nd T20) भी आसानी से जीत ल‍िया है. इस जीत के साथ ही व‍िराट कोहली की टीम ने पांच टी20 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हास‍िल कर ली है. सीरीज का पहला मैच टीम इंड‍िया ने छह व‍िकेट से जीता था. ऑकलैंड में रव‍िवार को खेले गए इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेजबान कीवी टीम को न‍िर्धार‍ित 20 ओवर में 5 व‍िकेट पर 132 रन के स्‍कोर पर सीम‍ित कर द‍िया और बाद में केएल राहुल के नाबाद 57 और श्रेयस अय्यर के 44 रनों की मदद से टारगेट केवल तीन व‍िकेट खोकर हास‍िल कर ल‍िया. राहुल को उनकी नाबाद पारी के ल‍िए मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया गया. मैच के बाद व‍िराट कोहली (Virat Kohli) ने टीम के युवा प्‍लेयर्स की जमकर प्रशंसा की. उन्‍होंने गेंदबाजों के प्रदर्शन को खासतौर पर सराहा.

मैच के बाद व‍िराट ने कहा कि हमारी टीम ने एक और बहतरीन प्रदर्शन किया. उन्‍होंने कहा, 'जिस तरह से गेंदबाजों ने अपना काम किया वो काबिलेतारीफ है. न्‍यूजीलैंड की बेहतरीन टीम को इतने कम रन पर रोकना काफी बड़ा काम है. पिच पर अगर 160 रन बनते तो मुकाबला कड़ा हो सकता था.' गेंदबाज़ी में बदलाव पर टीम इंड‍िया के कप्‍तान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा कमाल के रहे लेकिन मोहम्‍मद शमी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ये एक ऐसी टीम है जो किसी भी मैदान पर मुकाबले के लिए तैयार रहती है. दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा, हमारे लिए दिन काफी मुश्किलभरा साब‍ित हुआ. मार्ट‍िन गप्टिल के जल्दी आउट होने से हमें काफी नुकसान हुआ और जिसका असर स्कोर बोर्ड पर पड़ा. उन्‍होंने कहा क‍ि आगे आने वाले मुकाबले में हम वापसी की पूरी कोश‍िश करेंगे.

मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िए गए केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा कि कम स्‍कोर को चेज़ करना काफी मुश्‍क‍िल होता है. हमारे पास कुछ शानदार बल्लेबाज है जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया जिसके कारण हम मुकाबले को अपने नाम कर सके. राहुल ने कहा कि रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के आउट होने के बाद उन्हें विकेट पर टिके रहने की जरूरत थी. राहुल ने मैच में 50 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 57 रनों की पारी खेली. उन्‍होंने कहा, "बेशक हालात अलग थे, लक्ष्य अलग था. कुछ दिन पहले हम जिस पिच पर खेले थे उसकी तुलना में पिच अलग थी.' राहुल ने कहा, 'हमने रोहित और कोहली के विकेट जल्दी गंवा दिए, इसिलए मुझे टिके रहना था और सुनिश्चित करना था कि मैं मैच को खत्म करूं.' टीम इंड‍िया के इस बेहतरीन बल्‍लेबाज ने कहा कि उन्होंने अपने शॉट चयन और खेल को पढ़ने की क्षमता में सुधार किया है.

