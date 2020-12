Nz vs Pak 1st Test: विलियमसन और टेलर ने पहले दिन न्यूजीलैंड को किया मजबूत

टॉस जीतकर पाकिस्तान ने घसियाली पिच पर गेंदबाजी का फैसला किया. इसके बाद शाहीन अफरीदी ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया. टॉम लैथम चार रन बनाकर पारी की तीसरी गेंद पर ही रवाना हो गए, जबकि टॉम ब्लंडेल पांच रन बनाकर आउट हुए. इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 13 रन था. मोहम्मद अब्बास ने अपने पहले 11 ओवर में केवल 10 रन दिये थे.

