Nz vs Pak: पाकिस्तान को पहले टेस्ट से पहले लगा एक और झटका, एक और अहम खिलाड़ी हुआ बाहर

पाकिस्तान के हरफनमौला शादाब खान (Shadab Khan) नेपियर में तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान लगी जांघ में चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरूआती टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. पहला टेस्ट मैच शनिवार से खेला जाएगा. बायें हाथ के स्पिनर जफर गौहर को उनकी जगह शामिल किया गया है. गौहर पाकिस्तान शाहीन्स के लिये रविवार को नार्दर्न नाइट्स के खिलाफ होने वाले टी20 मैच की तैयारियों में जुटे थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को बयान में कहा, ‘शादाब का वीकवार को टाउरंगा में एमआरआई स्कैन कराया जायेगा, जिसके बाद उनकी चोट की गंभीरता और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने के लिये लगने वाले समय का पता चलेगा.'

See, who is back in the nets. @imjadeja is here and has started preparing for the Boxing Day Test. #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/skKTgBOuyz