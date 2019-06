World Cup 2019 New Zealand vs Sri Lanka: कीवी गेंदबाजों के सामने ढही श्रीलंकाई बल्लेबाजी World Cup 2019: न्यूजीलैंड (New Zealand) ने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर शनिवार को आईसीसी विश्व कप-2019 (World Cup 2019) के अपने पहले मैच में श्रीलंका (Sri Lanka) को महज 135 रनों पर ढेर कर दिया.