NZvPAK:  केन विलियमसन का दोहरा शतक, एक साथ 14 दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा

Aus Vs Ind: तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को झटका, दिग्गज केएल राहुल टेस्ट सीरीज से हुए बाहर

14 बल्लेबाजों को छोड़ा पीछे

केन विलियमसन ने (Kane Williamson) ने टेस्ट करियर में चौथा दोहरा शतक जमाकर 14 बल्लेबाजों को पछाड़ दिया है. विलियमसन अब टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ, चेतेश्वर पुजारा, जो रूट, अजहर अली, रॉस टेलर, क्रिस गेल, गैरी कर्स्टन, विवियन रिचर्ड्स, स्टीफन फ्लेमिंग, मुशफिकुर रहीम, बॉब सिंपसन, केविन पीटरसन, जस्टिन लेंगर और सनथ जयसूर्या जैसे बल्लेबाजों से आगे निकल आए हैं. इन बल्लेबाजों ने अपने टेस्ट करियर में 3 बार दोहरा शतक जमाने का कमाल किया था.

Great reactions from @TomBlundellNZ and Mitchell Santner to Kane Williamson's 200 at Hagley Oval. Follow play LIVE in NZ with @sparknzsport#NZvPAKpic.twitter.com/Z5Q9128ySn