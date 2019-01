NZW vs INDW, 3rd ODI: भारतीय महिलाएं सफाए, तो मिताली राज 'रिकॉर्ड' बनाने के लिए तैयार

न्यूजीलैंड दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार को जब तीसरे और आखिरी वनडे खेलने मैदान में उतरेंगी तो उसकी कोशिश मेजबान टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ करने पर लगी होंगी. वहीं, कप्तान मिताली राज की नजरें कुछ रिकॉर्डों पर लगी हैं. एक अपने आप ही उनके खाते में जमा हो जाएगा, तो एक के लिए उन्हें कुछ पसीना बहाना पड़ेगा. भारतीय टीम ने मंगलवार को बे-ओवल मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के अलावा एक नया इतिहास भी रचा. भारतीय महिला पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत हासिल की है और अब उसकी नजरें सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर लगी है. भारत ने नेपियर में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को नौ विकेट से हराया था.

