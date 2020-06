...जब आज के दिन ब्रायन लारा ने इस बड़े धमाके से क्रिकेट जगत को खामोश कर दिया, 26वीं सालगिरह, VIDEO

दरअसल यह ब्रिटैनिक एश्योरेंस काउंटी चैंपियनशिप में डरहम और वारविकशायर के बीच चार दिनी मुकाबला था. डरहम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और 8 विकेट पर 556 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. इसके बाद वारविकशायर ने बल्लेबाजी की और समय गुजरता गया, और जब मैच खत्म हुआ तो ब्रायन लारा बड़ा धमाका कर चुके थे, जिसकी गूंज आज भी सुनायी देती है.

Always good to mark the anniversary of Brian Lara's 501 for @WarwickshireCCC v @DurhamCricket with this gem from the Wisden archives - https://t.co/CWh943wiHM#wisdenarchive