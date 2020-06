Father's Day के मौके पर सचिन ने प्रशंसकों से साझा की वह बहुमूल्य सलाह, जो स्वर्गीय पिता ने दी थी

सभी इस बात से वाकिफ हैं कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (#SahinTenulkar) ने हमेशा ही इस बात जिक्र कई बार किया है कि कैसे उनके करियर में उनके पिता स्व. रमेश तेंदुलकर की विचारधारा और सीखों का अहम योगदान रहा है. इस विचारधारा और सीख के दर्शन मास्टर ब्लास्टर के व्यक्तिव और आचरण में हमेशा से होते रहे हैं. और आज एक बार फिर फादर्स-डे के मौके पर सचिन (#SahinTenulkar) ने पिता की उस सीख को अपने करोड़ों प्रशंसकों के साथ साझा किया है, जिस पर आज के भागते और फास्ट-फूड दौर में युवा पीढ़ी को अमल करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है.

I shall always remember your invaluable advice to "Strive to be a good person first".



Thank you for everything.