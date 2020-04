अपने 57वें जन्मदिन पर बिली बोडेन इस अंपायर से सीख सकते हैं कुछ नए इशारे, VIDEO

पहले बात बिली बोडेन के जन्मदिन की कर लेते हैं और इस मौके पर पूरा क्रिकेट जगत अपने इस चहेते अंपायर को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दे रहा है. इसमें दो राय नहीं कि बिली ने अपनी शैली का असर अपनी अंपायरिंग की काबिलियत पर नहीं पड़ने दिया. और यही वजह रही कि बिली अभी तक अपने करियर में 84 टेस्ट, 200 वनडे और 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं.

और यह उनकी शैली के अलावा काबिलियत ही है, जिसके कारण आज सोशल मीडिया पर समूचे क्रिकेट जगत के फैंस बिली को याद कर रहे हैं. बिली ने मैदान पर अपनी शैली से अंपायरिंग को आकर्षण प्रदान किया. और इस आकर्षण का असर ऐसा रहा कि यह दूर-दराज तक पहुंच गया.यही कारण है कि बिली को उनके 57वे जन्मदिन पर फैंस अपने-अपने तरीके से याद कर रहे हैं.

Happy birthday to one of cricket's most beloved and funny umpires – Billy Bowden pic.twitter.com/IOpD7nEbs3