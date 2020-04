आज भी सालता है मियांदाद का 34 साल पहले भारतीय क्रिकेट को दिया यह 'गहरा घाव', VIDEO

इस मुकाबले की यादें आज भी करोड़ों भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेटप्रेमियों को रोमांच से तर कर देती हैं लेकिन जहां पड़ोसी देश इसमें गौरव की अनुभूति महसूस करता है, तो भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को यह निराशा से भर देता है.

Today is the day in 1986 when Javed Miandad broke a billion Indian hearts and immortalised himself in cricket history forever. Yes. That. Six. In. Sharjah. #AustralAsiaCup 1986 #javedmiandad 116* #PakvInd pic.twitter.com/u42r2XpeFU

इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को 246 रन बनाने थे. पाकिस्तान का स्कोर जब 3 विकेट पर 116 रन था, तब मियांदाद बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे थे और इस दिग्गज बल्लेबाज ने नाबाद 16 रन की पारी खेली थी. इस पारी में मियांदाद ने तीन चौके और इतने ही छक्के लगाए थे.

वहीं भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 245 का स्कोर किया था. गावस्कर ने 75 और श्रीकांत ने 134 गेंदो पर 94 रन का योगदान दिया था. वसीम अकरम ने तीन विकेट लिए थे. लेकिन मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ, जब जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की आखिरी फुलटॉस गेंद पर छक्का जड़ते हुए मैच अपनी झोली में डाल लिया.

Last Ball Six...#OnThisDay in 1986, Pakistan required 4 runs to win off last ball against India at Sharjah.



Javed Miandad smacked the last ball for a HUGE SIX which ultimately became Pakistan's first victory in a major tournament.@I_JavedMiandad#javedMiandadpic.twitter.com/yOjyYuMbdJ