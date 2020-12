बर्थडे स्पेशल: जसप्रीत बुमराह, जडेजा और श्रेयस अय्यर मना रहे हैं जन्मदिन, सहवाग के ट्वीट ने जीता दिल

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, सरफराज अहमद भी टीम में, देखें पूरी लिस्ट

श्रीलंका के खिलाफ साल 2009 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरूआत करने वाले जडेजा इस समय दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में गिने जाते हैं. जडेजा भारत की और से अबतक 49 टेस्ट, 168 वनडे और 50 टी20 मैच खेल चुके हैं. जडेजा वनडे में 2000 से ज्यादा रन और 150 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं. जडेजा भारत के तीसरे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके नाम वनडे में 150 से ज्यादा विकेट और 2000 से ज्यादा रन दर्ज है.

Today's Date 6/12- Half Dozen , One Dozen.

And a day when nearly a dozen really wonderful cricketers were born.

Happy Birthday to @Jaspritbumrah93 ,@imjadeja , @ShreyasIyer15 , @karun126 , @rpsingh . Have a great life ahead boys ! — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 6, 2020

इन दो क्रिकेटरों के अलावा युवा श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. अय्यर ने साल 2017 में भारत की ओर से टी-20 क्रिकेट में डेब्यू करने में सफल रहे थे. काफी कम समय में अय्यर भी भारतीय टीम के मजबूर स्तंभ बन चुके हैं. श्रेयस अय्यर अबतक भारत की ओर से 21 वनडे और 22 टी20 खेल चुके हैं.

Happy birthday @ShreyasIyer15 wish you all the happiness going forward — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 6, 2020

दुनिया की वह महिला गेंदबाज जिसने ब्रायन लारा को किया आउट, 2 बार बनी विश्व विजेता

भारतीय टीम के अलावा श्रेयस अय्यर आईपीएल में भी शानदार परफॉर्मेंस करने में सफल रहे हैं. श्रेयस अय्यर आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) टीम के कप्तान हैं. इस साल दिल्ली की टीम आईपीएल क्वालीफायर में पहुंचने में सफल रही थी

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​