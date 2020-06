जब रोहित शर्मा का बरपा पाकिस्तान पर कहर, जमाया था धमाकेदार शतक, वर्ल्डकप में लगातार 7वीं बार मिली जीत- VIDEO 

India vs Pakistan World Cup: वर्ल्डकप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का रोमांच चरम पर होता है. दोनों देशों के फैन्स अपनी टीम से बस यही चाहते हैं कि वर्ल्डकप का खिताब उनकी टीम जीते या नही जीते लेकिन भारत और पाकिस्तान की टीम को एक दूसरे के खिलाफ मैच नहीं हारनी है. फैन्स के इस समीकरण के कारण भारत- पाकिस्तान (IndiaVsPakistan Cricket) का मैच रोमांच से भरा होता है. बता दें कि 2019 वर्ल्डकप में भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्डकप में पाकिस्तान से ना हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखा था. भारतीय टीम ने वर्ल्डकप में लगातार 7वीं बार पाकिस्तान को हराया था. 16 जून 2019 (On This Day) को मैनचेस्टर में दोनों टीम एक बार फिर वर्ल्डकप में एक दूसरे के सामने थे. इस बार पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया जिसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने स्वीकार करते हुए तेजी से रन बनाए.

On This Day Last Year, Rohit Sharma Scored his 3rd Century in WorldCup Tournament ( 2nd Century of 2019 WC)



~ Scored 140 of just 113 Balls with 14 Fours and 3 Sixes with a SR of 124



~ 5th Consecutive 50+ Score for Rohit Sharma



~ Fastest to 1K ODI Runs in England then pic.twitter.com/cD0YG1R5xp