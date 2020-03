सचिन तेंदुलकर के आखिरी वनडे मैच में विराट कोहली ने जमाया था धमाकेदार शतक

18 मार्च 2012 को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने वनडे करियर की आखिरी पारी खेली थी. तेंदुलकर ने एशिया कप 2012 में 18 मार्च को ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच खेलकर वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा था. इस यादगार मैच में सचिन ने अर्धशतक जमाया था. तेंदुलकर ने 48 गेंद का सामना करते हुए 52 रनों की पारी खेली, अपनी पारी में मास्टर ब्लास्टर ने 5 चौके और 1 छक्के जड़े थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने अपने वनडे करियर का आगाज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलकर ही किया था तो वहीं आखिरी वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर अपने दो दशक वनडे करियर का अंत किया. सचिन के आखिरी वनडे मैच में विराट कोहली ने 183 रनों की पारी खेलकर पूरी दुनिया को बता दिया था कि अब उनका समय आ गया है. तेंदुलकर के साथ मिलकर विराट कोहली (Virat Kohli) ने दूसरे विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की थी. यह आखिरी मौका था जब सचिन-विराट ने वनडे इंटरनेशनल में एक साथ बल्लेबाजी की थी. विराट ने 148 गेंद पर 183 रनों की पारी खेली जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दिए गए 330 रन के लक्ष्य को 47.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था. विराट के अलावा रोहित शर्मा ने मैच में 68 रनों की पारी खेली थी. विराट का यह वनडे में सबसे उच्चतम स्कोर है.

