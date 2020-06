डेब्यू टेस्ट में दोहरा शतक जमाने वाले बल्लेबाज, 143 साल के इतिहास में केवल 5 बल्लेबाज ही कर पाए हैं ऐसा

टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू (Double Hundred ON Debut Test) करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी बात होती है. टेस्ट क्रिकेट में सफल होना हर एक बल्लेबाज का सपना होता है. क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बल्लेबाज को अपनी तकनीक और खुद के जज्बे को साबित करना होता है. टेस्ट क्रिकेट में सफल होना बल्लेबाज के लिए सपने के सच होने जैसा होता है. यदि अपने डेब्यू टेस्ट में बल्लेबाज शतक जमा दे तो उसके करियर .का सबसे शानदार शुरूआत माना जाता है, वहीं, डेब्यू टेस्ट में दोहरा शतक जमा देते फिर क्या कहने. गौरतलब है कि 1877 में टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था. तब से लेकर अबतक 143 साल के अंतराल में केवल 5 बल्लेबाज ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में दोहरा शतक जमाने का कमाल किया है.

#OnThisDay in 1878, Tip Foster was born. The only man to captain England in both cricket and football, he holds the record for the highest score on Test debut, with 287 v Australia in Sydney in 1903. pic.twitter.com/TEJlHHsWeP