इकलौते बाप-बेटे की जोड़ी जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में जमाया शतक, बनाया अनोखा रिकॉर्ड

क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे रिकॉर्ड्स है जो हैरान करने वाले हैं. कई रिकॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो किस्मत की वजह से बनते हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड दर्ज है बाप-बेटे की क्रिकेटर जोड़ी लाला अमरनाथ (Lala Amarnath) और सुरिंदर अमरनाथ (Surinder Amarnath) के नाम (Amarnaths the only father-son combination to achieve this feat). पूर्व भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ के बेटे का नाम सुरिंदर अमरनाथ हैं. अमरनाथ बाप-बेटे की जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया है जिसका टूटना मुश्किल है. लाला अमरनाथ और सुरिंदर अमरनाथ दुनिया के इकलौते बाप-बेटे की जोड़ी हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक जमाने का कमाल किया है. लाला अमरनाथ (Lala Amarnath) ने अपना डेब्यू टेस्ट (Test Debut 100s) शतक साल 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में जमाया था. वहीं, उनके बेटे सुरिंदर अमरनाथ ने अपना टेस्ट डेब्यू 43 साल के बाद साल 1976 में किया और पहले ही टेस्ट में शतक जमाने का कमाल कर दिखाया.

Lala & Surinder Amarnath is the only father-son combination to hit centuries on their Test debuts.



Mohammad Azharuddin was dismissed by Lance Cairns in 1985 & his son Chris dismissed him in 1995



Sunil & son Rohan Gavaskar have wickets in their 1st over in ODIs#FathersDay