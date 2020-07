केवल राहुल द्रवि़ड़ ही पिछले 70 साल में एवर्टन वीक्स के इस महान रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच सके

वीक्स (#EvertonWeekes) ने 48 टेस्ट मैचों में 58.61 की औसत से 4455 रन बनाए जिसमें 15 शतक शामिल हैं. उन्होंने इस बीच मार्च 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ किंग्सटन में चौथे टेस्ट मैच में 141 रन बनाये ओर उसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आयी तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में लगातार चार पारियों में 128, 194, 162 और 101 रन बनाये. वह छठवीं पारी में शतक जमाने के करीब थे लेकिन चेन्नई में खेले गये मैच में 90 रन पर रन आउट हो गये थे. वीक्स ने तब ऑस्ट्रेलिया के जैक फिंगलटन (1936 में) और दक्षिण अफ्रीका के एलन मेलविले (1939 से 1947) के लगातार चार पारियों में शतक जड़ने के रिकॉर्ड को तोड़ा था. वीक्स ने बल्लेबाजों के सामने एक चुनौती पेश कर दी थी जिसके करीब पिछले 70 वर्षों में भारतीय क्रिकेट की दीवार राहुल द्रविड़ ही पहुंच पाये हैं.

