...केवल तभी उमर अकमल पाकिस्तान के लिए रेगुलर खेल पाएंगे, कोच मिस्बाह ने दी सलाह

और अब मिस्बाह-उल-हक ने उमर अकमल को अपने रवैये में बदलाव करने के साथ ही पाकिस्तान टीम में नियमित रूप से जगह बनाने के लिए ज्यादा समर्पण की बात कही है. पाक कोच ने कहा कि बतौर बल्लेबाज उमर अकमल की काबिलियत को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन एक पेशवर क्रिकेटर होने के नाते उन्हें अपनी प्राथमिकताओं का आंकलन करने की जरूरत है.

M Irfan's case was similar to Umar Akmal ie not telling PCB ACU regarding fixing offers. Meanwhile M Irfan was banned for six months with 1M PKR fine. Umar has not informed PCB regarding offers "TWICE" which can result to 1 year ban, 2M PKR fine & suspension of domestic contract.