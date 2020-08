जब पाकिस्तान टीम की ओर से 3 सगे भाई एक टेस्ट मैच में खेलते हुए आए नजर, 50 साल पहले हुआ था ऐसा

इसके बाद साल 1891-92 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की टीम में एक और 3 सगे भाई एक साथ खेलते हुए नजर आए थे. केपटाउन टेस्ट में फ्रैंक हेर्ने (Frank Hearne), एलेक हर्ने (Alec Hearne) और जॉर्ज गिब्सन हर्ने (George Hearne) खेल रहे थे. मजेदार बात ये है कि इस मैच में फ्रैंक हर्ने साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से खेल रहे थे तो वहीं बाकी दो सगे भाई एलेक और जॉर्ज गिब्सन हर्ने विरोधी टीम इंग्लैंड की ओर से खेल रहे थे. बता दें कि फ्रैंक हेर्ने (Frank Hearne) इंग्लैंड की ओर से अपने करियर की शुरूआत की थी लेकिन बाद में दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा बने.

On this day in 1969, the Mohammad brothers, Hanif and Sadiq opened the batting for Pakistan against New Zealand in Karachi. Only second instance in Test cricket since EM & WG Grace did it in 1880. In the pic below, from left, Mushtaq, Hanif and Sadiq Mohammad. #PAKvAUS#Cricketpic.twitter.com/e8OZkdyZC2