इशांत शर्मा की कहर बरपाती गेंदों के दम भारत ने लॉर्ड्स में 28 साल बाद ऐसे जीता था टेस्ट, देखें पूरा Video

आखिरी दिन के टेस्ट के दूसरे सेशन तक पहुंचे-पहुंचते ही इंग्लैंड को हार नसीब हो गई. इशांत ने टेस्ट मैच के पांचवें दिन 6 में 5 विकेट झटके थे. गौरतलब है कि लॉर्ड्स टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 295 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में 342 रन बनाए थे. भारतीय पारी में रहाणे ने 103 रन बनाए थे तो वहीं भारतीय दूसरी पारी में मुरली विजय ने 95. पुजारा ने 43, रविंद्र जडेजा ने 68 और भुवनेश्वर कुमार ने 52 रन बनाए थे. इंग्लैंड ने पहली पारी में 319 और दूसरी पारी में 223 रन बनाए थे.

#OnThisDay in 2014, India won a Test at Lord's for the first time since 1986, beating England by 95 runs.



Ishant Sharma starred with the ball, returning career-best innings figures of 7/74 pic.twitter.com/3j18CatNNA