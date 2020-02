Pakistan vs Bangladesh, 1st Test: पाक‍िस्‍तान क्र‍िकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्‍लादेश को यहां पहले टेस्‍ट (Pakistan vs Bangladesh, 1st Test) में एक पारी और 44 रन के बड़े अंतर से हरा द‍िया है. इस जीत के साथ अजहर अली की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. मैच के चौथे द‍िन आज बांग्‍लादेश की टीम (Bangladesh Team)दूसरी पारी में पाक‍िस्‍तान के गेंदबाजों के आगे ट‍िक नहीं सकी और पूरी टीम 62.2 ओवर में 168 रन पर ढेर हो गई. पाक‍िस्‍तान के 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah)ने 8.2 ओवर में केवल 26 रन देकर चार व‍िकेट ल‍िए जबक‍ि लेग स्‍प‍िनर यास‍िर शाह ने 58 रन देकर चार बल्‍लेबाजों को आउट क‍िया. दूसरी पारी में हैट्रि‍क लेकर यह कारनामा करने वाले दुन‍िया के सबसे युवा गेंदबाज बने नसीम शाह को मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया गया.

ICC U19 World Cup Final: चैंप‍ियन बनने के बाद बेवजह 'आक्रामक' हुए बांग्‍लादेशी ख‍िलाड़ी, VIDEO

मैच में बांग्‍लादेश की पहली पारी 233 रन बनाकर समाप्‍त हो गई थी, जवाब में मेजबान पाक‍िस्‍तान ने शान मसूद के 100 और बाबर आजम के 143 रन की बदौलत पहली पारी में 445 रन बनाए थे. दूसरी पारी में बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाजों ने पहली पारी से भी खराब प्रदर्शन क‍िया. मैच के तीसरे द‍िन ही टीम ने 126 रन के स्‍कोर पर छह व‍िकेट गंवाते हुए हार की तैयारी कर ली थी. बांग्‍लादेशी टीम ने आज चौथे द‍िन 126 रन के स्‍कोर से आगे खेलना शुरू क‍िया और पहले सेशन में ही ढेर हो गई. टीम ने आज पहला व‍िकेट कप्‍तान मोम‍िनुल हक (41) के रूप में गंवाया जो शाहीन अफरीदी की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू हुए. टीम के अगले तीन व‍िकेट रुबेल हुसैन, ल‍िटन दास और अबू जायद के रूप में ग‍िरे. सीरीज का दूसरा मैच 5 अप्रैल से कराची में खेला जाएगा.

Pakistan win by an innings and 44 runs!



It was only a matter of time on the fourth morning after Naseem Shah's hat-trick set it up the previous day!#PAKvBAN SCORECARD: https://t.co/RUiGxTE1nBpic.twitter.com/PaGu3CfBy7