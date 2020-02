PAK vs BAN 1st Test: नसीम शाह जैसा कारनामा 143 साल के टेस्ट इतिहास में कोई नहीं कर सका

पाकिस्तान के युवा सीमर नसीम शाह (Naseem Shah) ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन वो कारनामा कर दिखाया, जो टेस्ट इतिहास के करीब 143 साल के इतिहास में कोई भी गेंदबाज नहीं कर सका. न ही यह सौभाग्य इमरान खान को नसीब हुआ और न ही वसीम अकरम को, जो नसीम शाह की किस्मत में आया. जी हां, नसीम शाह Naseem Shah) ने टेस्ट के तीसरे दिन हैट्रिक जड़ डाली. और बांग्लादेश के खिलाफ जब हैट्रिक बनी, तो रिकॉर्डविदों का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया.

यह भी पढ़ें: इसलिए यशस्वी जयसवाल को सचिन तेंदलुकर को उनके घर बोलना पड़ा सॉरी...

नसीम शाह ने यह कारनामा बांग्लादेश की पहली पारी के 41वें ओवर में किया. पहले शाह ने शंटो को एलबीडब्ल्यू कर चलता किया, जब वह रिव्यू में खुद को नहीं बचा सके. पहले अंपायर निजेल लांग ने उन्हें नॉटआउट करार दिया था. नए बल्लेबाज तैजुल इस्लमाम भी अगली गेंद पर साफ एलबीडब्ल्यू आउट हो गए.

Congratulations To Young Fast Bowler Naseem Shah For Your Hat-trick Against Bangladesh.



At 16 Years And 359 Days, @iNaseemShah Has Become The Youngest To Take A Hat-trick In Test Cricket. pic.twitter.com/g4GcVN96vY