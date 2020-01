PAK vs BAN 2nd T20I: कुछ ऐसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सुनिश्चित की सीरीज जीत

अनुभवी मोहम्मद हफीज (नाबाद 67) और कप्तान बाबर आजम (नाबाद 66) के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 131 रनों की अविजित साझेदारी के दम पर मेजबान पाकिस्तान ने शनिवार को यहां खेले गए दूसरे टी-20 मैच (PAK vs BAN 2nd T20I) में बांग्लादेश को नौ विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही दुनिया की नंबर-1 टीम पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. मेजमान टीम ने पहला मैच भी पांच विकेट से जीता था. बांग्लादेश ने यहां गद्याफी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 136 रनों का स्कोर बनाया, जिसे पाकिस्तान ने 16.4 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया.

