PAK vs NZ: न्यूजीलैंड के सीमर एजाज पटेल ने रवि शास्त्री के 'दावे' को हमेशा के लिए मिटा दिया

खास बातें एजाज ने पहले ही टेस्ट में चटकाए सात विकेट पहली ही टेस्ट में मैन ऑफ द मैच भी बने एजाज पाकिस्तान को दिया 4 रन से बड़ा दर्द!

Ajaz Patel is the Player of the Match on debut for his second innings figures of 5/59



He helped New Zealand claim a thrilling four run victory over Pakistan.#PAKvNZpic.twitter.com/EPr5pP9hzS — ICC (@ICC) November 19, 2018

न्यूजीलैंड के लेफ्ट-आर्म स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel pushed Pakistan to face close defeat) टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा देर से आए, लेकिन जब आए, तो एकदम से छा गए. अबुधाबी में पहले टेस्ट (मैच रिपोर्ट) में पाकिस्तान को ऐसा डंक मारा है, जो पता नहीं तब उनका पीछा छोड़ेगा. वजह भाई साहब यह है कि जब हार इतनी नजदीकी होती है, तो महीनों लग जाते हैं उबरने में . यह एजाज पटेल के दूसरी पारी में चटकाए पांच विकेटों का ही असर था कि पाकिस्तान सिर्फ, जी हां सिर्फ 4 रन से पहला टेस्ट हार गया. लेकिन एजाज पटेल (Ajaz Patel took five wickets in second inning) ने पाकिस्तानियों की नींद नहीं उड़ाई, टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री के एक दावे को हमेशा के लिए मिटा दिया. अब रवि शास्त्री कहीं पर भी यह दावा नहीं कर पाएंगे, जो वह तीन दशकों से अपने साथी क्रिकेटरों के बीच जोर-शोर से किया करते थे. इस दावे को एजाज पटेल (Ajaz Patel is adjudged Man of the Match) ने हवा-हवाई कर दिया.

बता दें कि तीस साल के एजाज पटले ने अबुधाबी में अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेला. एजाज ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का आगाज 24 साल की उम्र में साल 2012 में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए किया था. लेकिन न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम तक पहुंचते पहुंचते छह साल लग गए एजाज पटेल को. और कसम से क्या मारा पाकिस्तान को. कई दिन तक रोएंगे पाकिस्तानी!



Huge appeal for LBW..given!



Ajaz Patel traps Azhar Ali in front of the stumps and New Zealand win by four runs!



Pakistan were 147/4 but have collapsed to 171 all out. How good is Test cricket?!#PAKvNZ LIVE https://t.co/0a9thVayXjpic.twitter.com/oKaiXuRNNB — ICC (@ICC) November 19, 2018

पहली पारी में भी एजाज पटेल ने दो विकेट चटकाए थे, तो दूसरी पारी में उन्होंने लिए पांच विकेट. और पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी भी बन गए. और जब यह खबर ब्रिसबेन में रवि शास्त्री तक पहुंची, तो उन्हें कसक दे गई. और दे भी क्यों न. बात ही ऐसी है. अब भला शास्त्री कैसे मुंबई में साथियों के बीच वह दावा कर पाएंगे, जो वह पिछले 37 सालों से सालों से कर रहे थे. न...एजाज पटेल ने खत्म कर दिया दावा !दरअसल बात यह है कि रवि शास्त्री ने साल 1981 में खेले अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में 63 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे. और अब एजाज पटेल ने अपने पहले ही टेस्ट में 123 रन देकर चटका डाले 7 विकेट. शास्त्री से एक विकेट ज्यादा. अब आप कहेंगे कि एजाज की शास्त्री से कैसी तुलना! तुलना है दोस्तों.



दरअसल शास्त्री सालों से सीना चौड़ा करके यह दावा करते थे कि वह पहले ही टेस्ट में छह विकेट चटकाने वाले मुंबई में जन्मे इकलौते गेंदबाज हैं. लेकिन अब इस दावे पर कब्जा कर लिया न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने. एजाज का जन्म भी मुंबई में ही हुआ था. और आगे से यह दावा करने का अधिकार उन्हें शास्त्री से छीन लिया.