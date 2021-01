पाकिस्तानी स्पिनर नौमन अली का नाम इतिहास में दर्ज, कारनामा करने वाले 71 साल में पहले गेंदबाज बने

Pakistan vs South Africa 1st Test: कराची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में पाकिस्तान के लिए पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे नौमन अली (Nauman Ali) ने दूसरी पारी में मेहमान टीम को हत्थे से उखाड़ दिया. इस लेफ्ट आर्म स्पिनर (Nauman Ali) अपने से कहीं अनुभवी मेहमान बल्लेबाजों के दांत खट्टे करते हुए पांच विकेट चटकाए. पहली पारी में दो विकेट लेने वाले नौमन अली (Nauman Ali) ने दूसरी पारी में 25.3 ओवर में 8 मेडन रखते हुए 35 रन देकर पांच मेहमान बल्लेबाजों को आउट किया. और इसी के साथ ही नौमन अली (Nauman Ali take five wickets) ने वह कारनामा कर दिखाया जो टेस्ट क्रिकेट में पिछले 71 सालों में कोई दूसरा गेंदबाज नहीं ही कर सका.

NINE DOWN



Nauman has his third wicket of the morning and fourth of the innings as Nortje is dismissed for a duck



South Africa 245-9, lead Pakistan by 87 #PAKvSA ???????? ????????



Watch https://t.co/jv1AXl02xn

Scorecard https://t.co/LEF2aID0Hd