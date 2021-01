Pak vs Sa, 1st Test: कुछ ऐसे पाकिस्तान ने तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर भेजा, Report

पाकिस्तान के स्पिनरों ने वीरवार को यहां तीसरे दिन अंतिम क्षणों में तीन विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच बैकफुट पर लाते हुए उस पर दबाव बना दिया है. दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 187 रन बनाये हैं. उसे अभी केवल 29 रन की बढ़त हासिल हुई है. पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के 220 रन के जवाब में 378 रन बनाकर 158 रन की मजबूत बढ़त हासिल की थी. एडेन मार्कराम (74) और रासी वॉन डर डुसेन (64) ने दूसरे विकेट के लिये 127 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें जगायीं, लेकिन पाकिस्तान ने दिन के अंतिम क्षणों में 33 गेंद के अंदर इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा अनुभवी फैफ डुप्लेसिस (10) को आउट करके मैच पर अपना शिकंजा कस दिया लेग स्पिनर यासिर शाह ने 53 रन देकर तीन और बायें हाथ के स्पिनर नौमान अली ने 27 रन देकर एक विकेट लिया है.

RAMPAGING RABADA@KagisoRabada25 has become the fourth-youngest bowler ever to reach 200 Test wickets#PAKvSA#SeeMeOnThePitchpic.twitter.com/oR7Bwsf0Il