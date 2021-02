Pak vs Sa: रिजवान के शतक ने बड़ी कर दी दक्षिण अफ्रीका के सीरीज बराबर करने की चुनौती

ऐडन मार्कराम और रेसी वॉन डेर डुसेन की आक्रामक बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के 370 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन रविवार को जीत दर्ज करके श्रृंखला बराबर करने की उम्मीदों को जीवंत रखा. मार्कराम (59) और वॉन डेर डुसेन (48) दोनों दिन का खेल खत्म होने तक क्रीज पर डटे हुए थे जिससे टीम ने एक विकेट पर 127 रन बना लिए हैं. दोनों दूसरे विकेट के लिए अब तक 94 रन की साझेदारी कर चुके हैं. पहला टेस्ट सात विकेट से गंवाने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 18 साल से पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला नहीं गंवाई है और अंतिम दिन बल्लेबाजी की अनुकूल दिख रही पिच पर उसे जीत के लिए 243 और रन की जरूरत है.

