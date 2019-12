Pak vs Sl 1s Test: बारिश की मार श्रीलंका-पाकिस्तान टेस्ट पर जारी, तीसरे दिन हुआ करीब छह ओवर का ही खेल

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच यहां के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी बारिश से प्रभावित रहा और सिर्फ 5.2 ओवरों का ही खेल हो सका. दूसरे दिन भी बारिश और खराब रौशनी के कारण सिर्फ 18.2 ओवरों का खेल हो सका था. तीसरे दिन स्थिति और खराब हो गई. सटम्प्स की घोषणा तक श्रीलंका का स्कोर छह विकेट के नुकसान पर 282 रन है.

In Rawalpindi an early Tea has been taken with Sri Lanka 282/6.



We will updates on the prospects of play when we get them!#PAKvSLpic.twitter.com/GC7DPXUFXT