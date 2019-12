Pak vs Sl 1st Test: मैच ड्रॉ हुआ, पर आबिद अली ने वह कारनामा कर डाला, जो बड़े से बड़े नहीं कर सके

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच यहां रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला टेस्ट (Pak vs Sl 1st Test) मैच पांचवें दिन रविवार को ड्रॉ समाप्त हो गया. मैच में अधिकतर समय तक बारिश ही होती रही, जिससे कि आखिरकार मैच ड्रॉ पर जाकर समाप्त हुआ. मैच के चौथे दिन बारिश के कारण एक भी गेंदें नहीं फेंकी जा सकी थी जबकि तीसरे दिन केवल 5.2 ओवरों का ही खेल संभव हो सका था. वहीं, दूसरे दिन सिर्फ 18.2 ओवरों का खेल हो सका था, लेकिन दिन का आकर्षण रहे पाकिस्तान के बल्लेबाज आबिद अली, जिन्होंने वह कारनामा कर दिखाया, जो सचिन से लेकर सहवाग तक और सहवाग से लेकर विराट कोहली कोई भी नहीं कर सका.

Congratulation Abid Ali for becoming first player ever making history of centuries #PAKvSLpic.twitter.com/bfvpq71Lec