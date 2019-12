Pak vs SL 1st Test: इस वजह से Yasir Shah को पाकिस्तान टीम से रिलीज किया गया

लेग स्पिनर यासिर शाह को पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से रिलीज कर दिया गया है. शाह इस समय यहां श्रीलंका के साथ खेले गए जा रहे ऐतिहासिक टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यासिर अब स्पिन गेंदबाजी सलाहकार मुश्ताक अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में अपनी गेंदबाजी पर काम करेंगे. यासिर अब 19 दिसंबर से श्रीलंका के साथ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले 16 दिसंबर को फिर से पाकिस्तान टीम के साथ जु़ड़ेंगे.

Yasir Shah was not playing 1st mtch Becuase pitch was not good for spinners.

But Abbas bowled brilliant spin bowling attack against Srilanka#Respect#PAKvSLpic.twitter.com/G2B5eqheaD