Pakistan vs Sri Lanka 2nd Test: पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्‍ट में 263 रनों के अंतर से हराकर दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज 1-0 के अंतर से जीत ली है. सोमवार को हास‍िल की गई इस सीरीज जीत के साथ ही पाक‍िस्‍तान (Pakistan Team)ने दस साल बाद घरेलू सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में वापसी का जश्न मनाया. पाक‍िस्‍तान टीम ने दूसरी पारी में श्रीलंका टीम को महज 212 रन पर समेट द‍िया. मेहमान टीम को समेटने में 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने महत्‍वपूर्ण भूम‍िका न‍िभाई, उन्‍होंने पांच व‍िकेट ल‍िए. वे 16 बरस 307 दिन की उम्र में यह कारनामा करने वाले दूसरे सबसे युवा गेंदबाज बने हैं. पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर नसीम उल गनी टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज हैं. गनी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जार्जटाउन में 16 वर्ष 303 दिन की उम्र में यह कमाल किया था.

मैच के बाद आयोज‍ित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बात करते हुए नसीम बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए. गौरतलब है क‍ि प‍िछले माह नसीम शाह जब पाक‍िस्‍तान टीम के साथ ऑस्‍ट्रेल‍िया के दौरे पर थे तब उनकी मां का न‍िधन हो गया था. नसीम ने कहा क‍ि वे हमेशा अपने पहले पहले पांच व‍िकेट को मां को समर्प‍ित करना चाहते थे.

Naseem Shah couldn't control his tears while remembering his late mother. Said he always wanted to dedicate his first 5-fer to his mother but she passed away just few days before his debut.



What an emotional story, Stay strong Naseem. #PakvSLpic.twitter.com/So5P7D2wMn