Pak vs Sl 2nd Test: पाकिस्तान तीसरे दिन मजबूत स्थिति में लगे, दो शतक लगे मेजबानों की तरफ से

आबिद अली (174) और शान मसूद (135) की सालमी जोड़ी की रिकॉर्ड साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने दो विकेट के नुकसान 395 रन बना लिए हैं. कप्तान अजहर अली 57 रन और बाबर आजम 22 रन बनाकर खेल रहे हैं. पाकिस्तान ने इसी के साथ श्रीलंका पर 315 रनों की बढ़त ले ली है. मसूद और अली ने पहले विकेट के लिए 278 रनों की साझेदारी की. यह पाकिस्तान के लिए पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

Pakistan finish the day on 395/2!



Azhar Ali closes with an unbeaten 57 after a day dominated by Shan Masood and Abid Ali.#PAKvSLpic.twitter.com/VkkGXRUHwZ