Pak vs Sl 2nd Test: चंडीमल के अर्द्धशतक से श्रीलंका ने ली पहली पारी में बढ़त

पूर्व कप्तान दिनेश चंडीमल (74) की अर्धशतकीय पारी के बूते श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन (Day 2) शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 271 रन बनाकर 80 रन की बढ़त हासिल की. दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान (Pakistan vs Sri Lanka) ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए हैं. आबिद अली 32 और शान मसूद 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है. पाकिस्तान ने पहली पारी में 191 रन बनाये थे और टीम अब भी श्रीलंका से 23 रन से पीछे है.

They trail by just 23 runs and have all 10 wickets in the bank. Can Pakistan still win this Test?#PAKvSLpic.twitter.com/U4YZ100tAT