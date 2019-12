Pak vs Sl 2nd Test: जो कारनामा नसीम शाह ने कर डाला, वह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी नहीं कर सके

पाकिस्तान के युवा सीम गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) ने टेस्ट क्रिकेट में वह इतिहास रच दिया है, जो उनसे पहले वर्तमान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान (Imran Khan) सहित न वसीम अकरम और वकार यूनुस गेंदबाज रच सके, तो न हीं यह कारनामा कपिल देव और डेनिस लिली जैसे गेंदबाज ही कर सके. और इस रिकॉर्ड के बाद पूरी दुनिया में नसीम शाह (Naseem Shah) की सड़क पर क्रिकेटप्रेमियों से लेकर सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा है. बता दें कि पाकिस्तान ने कराची में सोमवार को खत्म हुए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को 263 रन के विशाल अंतर से रौंदते हुए सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया.

Naseem shah wishing his mother could see him playing but I am sure she must be smiling from the heavens, what a blessed game pic.twitter.com/XudvUJUaOB

इस जीत के बाद दूसरी पारी के शतकवीर आबिद अली (Abil Ali) को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, लेकिन क्रिकेटप्रेमियों के बीच चर्चा रही नदीम शाह की. बहुत से तो यह तक कह रहे हैं कि नसीम शाह को अगर मैन ऑफ ध मैच चुना जाता, तो इससे उनकी हौसलाअफजाई होती. बता दें कि नदीम शाह ने दूसरी पारी में सिर्फ 12.5 ओवरों में 31 रन देकर पांच विकेट लिए. जबकि नदीम को पहले बदलाव के तौर पर अटैक पर लगाया गया था.

Naseem Shah "When I started playing cricket in my village, we didn't have many facilities, so I'd play tape ball cricket & watch it on TV. I'd watch Shoaib Akhtar, Waqar & Wasim. Also I really liked Shane Bond's bowling & action & that gave me the desire to bowl fast" #Cricketpic.twitter.com/cPbNJhAnzO