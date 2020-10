Pak vs Zim 1st ODI: पाकिस्तानी बल्लेबाजों की रनिंग-बिटविन द विकेट कुछ ऐसे कॉमेडी में बदल गई, बन रहा मजाक, VIDEO

दरअसल पारी के 25वें ओवर की पांचवीं गेंद पर इमाम उल हक ने कट लगाकर एक रन लेने की कोशिश की. इमाम की नजरें गेंद पर रहीं, लेकिन इसी बीच हैरिस सोहेल सामने से आ गए और जब तक इमाम की नजरें सोहल पर पड़ीं, तो उन्होंने वापस अपनी क्रीज की तरफ ही दौड़ना शुरू कर दिया. और जब दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर की तरफ दौड़ते दिखे, तो इस मजाकिया तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल होने में देर नहीं लगी. अब आप खुद देखिए कि फैंस ने कैसे-कैसे कमेंट कसे हैं.

Even 2020 can't stop Pakistan having two batsmen same end.



Somethings can never change! #PAKvZIMpic.twitter.com/TcvOMswXmC