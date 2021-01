PAK vs SA: बतौर कप्तान बाबर आजम ने रचा इतिहास, पाकिस्तानी महान दिग्गजों के इस खास लिस्ट में हुए शामिल

IND vs ENG 2021: देखें पूरा शेड्यूल, जानें कब-कहां होंगे मैच, लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, पूरी डिटेल्स

पाकिस्तान की जीत में कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने एक खास मुकाम हासिल कर लिया. बतौर कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान के 9वें ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट में कप्तानी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई हो. आजम से ऐसा कारनामा पाकिस्तान के लिए पहले फजल महमूद, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियांदाद, वकार यूनुस, सलीम मलिक, रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ और सलमान बट कर चुके हैं.

फजल महमूद ने 1959 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार अपनी टीम की कमान संभाली और पाकिस्तान को जीत दिलाई. मुश्ताक मोहम्मद ने बतौर कप्तान अपना पहला टेस्ट मैच 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जीत मिली थी. मियांदाद ने पहली बार पाकिस्तान के लिए टेस्ट में कप्तानी 1980 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था. यह टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को जीत मिली थी.

29 Oct 2007 - Babar Azam takes a good catch as a ball boy, which got a mention from the commentator.



After this match, Pakistan waited over 13 years to play SA at home. The next match,



29 Jan 2021 - Babar Azam wins his first Test as a captain.

(Thanks @cric_archivist)#PAKvSA