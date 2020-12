पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

टूटे हुए अंगूठे के साथ खेला यह गेंदबाज, 49 ओवर की गेंदबाजी कर टीम को जिताया, लोगों ने सलामी ठोकी

Congratulations @imranfarhat1982 on a successful career. U inspired & evolved many around u. Best wishes for future endeavours Stay successful & blessed pic.twitter.com/y1oxOp0ZqH

इमरान फरहत (Imran Farhat) के टेस्ट करियर का सबसे यादगार पल न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर टेस्ट में शतक जमाना रहा था. साल 2009 में नेपियर टेस्ट में इमरान ने नाबाद 117 रन की पारी खेली थी जो उनके टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी साबित हुई. वैसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फैसलाबाद में खेली गई 128 रन की पारी उनके टेस्ट करियर सर्वोच्च पारी रही थी.

Congratulations on your wonderful career @imranfarhat1982 Wish you good luck for the future brother. Stay blessed! pic.twitter.com/3mjp6yuthq