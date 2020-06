पूरी दुनिया में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बरप रहा है. ऐसे में क्रिकेट गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई थी. अब कुछ हद कर क्रिकेटर घरों से निकल कर मैदान पर अभ्यास करने जा रहे हैं. पाकिस्तान के क्रिकेटरों (Pakistan Cricket) ने भी मैदान पर जाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के पत्रकार ने ट्विटर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों (Pakistani Cricketers) के द्वारा अभ्यास करते हुए कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीर में पाकिस्तानी क्रिकेटर अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने क्रिकेटरों को काफी ट्रोल भी किया है. पाकिस्तानी फैन्स भी इन क्रिकेटरों के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर भी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं. लोगों का मानना है कि पीसीबी को पहले क्रिकेटरों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के लिए गाइड लाइन देनी चाहिए थी.

I hope they get tested asap and not wait till the eve of the England tour before they figure out certain players can't go because they have tested positive for Covid-19

This is very unprofessional on part of the PCB. What kind of example are they setting. The players are also responsible. People look up to them. This is disappointing on their part.