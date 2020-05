मैच फिक्सिंग ने किया इन 5 पाकिस्तानी क्रिकेटरों का करियर बर्बाद

सलीम मलिक (Saleem Malik)

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सलीम मलिक (Saleem Malik) पर साल 2002 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा जिसके बाद उनको पाकिस्तान बोर्ड ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया. अभी हाल ही में सलीम मलिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी गलती की माफी मांगी और पाकिस्तान बोर्ड से अपील की और कहा कि उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए.

सलमान बट (Salman Butt)

पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कप्तान रहे सलमान बट (Salman Butt) भी स्पॉट फिक्सिंग कर दागी क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. उनपर 2010 के इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स पर खेले गए चौथे टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग की थी. सलमान बट ने खुद इस बात को मानकर अपना आऱोप मान लिया था. बट ने लॉर्ड्स टेस्ट (Lords Test) मैच के दौरान साथी गेंदबाज आसिफ और आमिर को नो गेंद फेंकने क लिए उकसाया था. सलमान बट को आईसीसी ने बैन भी किया और साथ ही लॉर्ड्स कोर्ड ने उन्हें जेल की सजा भी सुनाई थी. बता दें कि बट को साढ़े तीन साल जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी लेकिन 7 महीने की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हो गए थे.

Harsha Bhogle named Mohammad Amir, Mohammad Asif, Ahmed Shehzad and Umar Akmal as the ones who couldn't justify their talent #Cricketpic.twitter.com/48AQfQshga