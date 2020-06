कोरोना वायरस के कारण एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर का हुआ निधन, पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने जताया दुख

कोरोनावायरस (Coroavirus) ने एक और पूर्व पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की जान ले ली है. पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रियाज शेख (Riaz Sheikh) का निधन हो गया है. पाकिस्तानी मीडिया आई खबर के अनुसार रियाज COVID-19 से संक्रमित थे. खबरों की मानें को परिवार वालों ने रियाज शेख (Riaz Sheikh) की मौत के बाद तुरंत ही उन्हें दफना दिया, डॉक्टर उनका कोरोना टेस्ट भी नहीं कर पाए. बता दें कि कि रियाज शेख (Riaz Sheikh) कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे. रियाज ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 43 मैच खेले और 116 विकेट लेने में सफल रहे.

Riaz Sheikh, cricket passionate turned to right arm leg spin bowling & picked 116 wickets in 43 matches with four fivers, twice ten wickets in a match with the best of 8-60. He played cricket, he loved it. Memories we have. He was 51. ʾinnā li-llāhi wa-ʾinna ʾilayhi rājiʿūn.