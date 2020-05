पाकिस्तान का यह पूर्व क्रिकेटर हुआ कोरोना पॉजिटिव, घर में ही किए गए क्वारेंटाइन

पाकिस्तान (Pakistan Cricket) के पूर्व सलामी बल्लेबाज तौफीक उमर (Taufeeq Umar) कोरोना वायरस (Coronavirus) से पॉजिटिव पाए गए हैं. फिलहाल वो अपने घर में ही क्वारेंटाइन में रहेंगे. क्रिकेट पाकिस्तान मीडिया की ओर से तौफीक के कोरोना पॉजिटिव (Covid-19) होने की खबर आई है. पाकिस्तान के लिए तौफीक ने अपने करियर में 44 टेस्ट औक 22 वनडे मैच खेले हैं. उमर ने टेस्ट में 7 शतक और 14 अर्धशतक जमाए हैं तो वहीं वनडे में 3 अर्धशतक जमाने में सफल रहे. साल 2001 के दौरान तौफीक उमर पाकिस्तान क्रिकेट के अहम सदस्य रहे थे. साल 2014 में ही तौफीक ने अपना आखिरी टेस्ट मैट न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था तो वहीं आखिरी वनडे मैच आयरलैंड के खिलाफ साल 2011 में खेला था. तौफीक खासकर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम योगदान देने में सफल रहे. बता दें कि तौफीक को पाकिस्तान के टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला.

Former Pakistan cricketer Taufeeq Umar tested positive for Corona Virus, he has been self-isolating at home. Hope for quick recovery, Taufeeq.