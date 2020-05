पाकिस्तान के कराची में हुआ प्लेन क्रैश, मोहम्मद कैफ ने यूं किया रिएक्ट

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची में शुक्रवार को एक यात्री विमान उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था. इस खबर पर भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने रिएक्ट किया है. कैफ ने ट्वीट कर अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए व्यक्त की है जिनके करीबी इस प्लेन दुर्घटना में नहीं बच पाए हैं. कैफ ने ट्वीट में लिखा, कराची में प्लेन क्रैश की खबर सुनकर काफी दुख पहुंचा है. मेरा दिल उन लोगों के लिए दुआ कर रहा है जिन्होंने अपने परिवार वालों को इस घटना में खोया है. कैफ के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भी ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर शोक व्यक्त किया है.

Sad to hear about the #PIACrash in Karachi today. My heart goes out to the families of the civilians and the passengers who lost their lives.