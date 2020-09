शाहीन अफरीदी का टी-20 में कमाल, लगातार 4 गेंद चटकाए 4 विकेट, बनाया रिकॉर्ड..देखें Video

Vitality Blast T20: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) ने काउंटी क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वाइटैलिटी टी-20 ब्लास्ट (Vitality Blast T20) में हेम्पशायर (Hampshire) की ओर से खेलते हुए यादगार गेंदबाजी की और 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई. मिडिलसेक्स (Middlesex) के खिलाफ मैच के दौरान शाहीन अफरीदी ने अपनी गेंदबाजी से टी-20 में कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस मैच में शाहीन ने मिडिलसेक्स की पारी के 18वें ओवर में घातक गेंदबाजी की और एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया.

Correction: Shaheen Shah is actually 7th bowler to take 4 wickets in 4 balls in a T20. Jim Allenby also did the same for Leicester in 2008.